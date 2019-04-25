Trump'tan 'azil' açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisini görevden azletme sürecini başlatması durumunda müdahale etmesi için ABD Yüksek Mahkemesine başvuracağını söyledi.
AA'nın haberine göre ABD'de, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları üzerine Özel Yetkili Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçlarına ilişkin tartışma devam ediyor.
Kongre'den kendisine yönelik muhtemel bir adıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Mueller Raporu, kızgın Demokratlar ve Trump nefretçileri tarafından yazılmasına ve arkasında sınırsız para (35 milyon dolar/yaklaşık 205 milyon lira) olmasına rağmen beni indiremedi. Herhangi bir yanlış yapmadım. Partizan Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ilk önce ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim. Değil 'ağır suç ve kabahat', benden yana tek bir suç dahi yok. Tüm suçlar sahtekar Hillary, Demokratlar, DNC (Demokrat Parti Ulusal Kongresi) ve kirli polislere aittir ve onları suçüstü yakaladık. Mueller'i bekledik ve kazandık. Dolayısıyla şimdi Demokratlar son umut olarak Kongre'ye bakıyor."
Ancak uzmanlar, başkanı görevden azletme yetkisinin sadece Kongre'de olduğunu ve ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuda yasal olarak yapabileceği bir şey olmadığını ifade ediyor.
Özel Yetkili Savcı Mueller, raporunda Trump'ın seçim sürecinde Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini ortaya koymuş ancak raporda Trump'ın soruşturma sürecinde adaleti engellemeye kalkışıp kalkışmadığına ilişkin bir sonuca varılmadığını kaydetmişti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve diğer bazı önde gelen Demokratlar, Trump'ın görevden alınma süreci için erken olduğunu belirtse de Demokratlar arasında Trump'ın görevden alınmasına ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik sesler yükseliyor.
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