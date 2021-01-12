Trump'tan azil süreci için çarpıcı yorum! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik azil süreci hakkında, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" dedi. Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulundu.

Görevden alınma ihtimalinin ülkede 'muazzam öfkeye' neden olduğunu söyleyen Trump, "Yaptıkları gerçekten korkunç bir şey" dedi.

Twitter'ın hesabını kapatmasına yönelik "Teknoloji devleri berbat bir hata yaptı" diyen Trump, baskın günü yaşanan şiddet olaylarında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı sorusuna ise "Olayların yaşandığı günkü sözlerim tamamen münasipti" diye cevap verdi.

Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç" olarak nitelendirdi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclis'e resmen sunmuştu.