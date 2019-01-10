Trump'tan Demokratlara çağrı: Meksika duvarını engellemeyin, kriz bitsin

ABD Başkanı Donald Trump

Oval Ofis'ten ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlardan, uzun süredir Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermelerini istedi. Trump, "Sınırdaki insani kriz büyüyor, güvenlik krizi de derinleşiyor" dedi.

Başkan Trump'ın Washington saatiyle 21:00'de başlayan konuşması 8 dakika sürdü ve ABD'nin önde gelen tüm televizyonları tarafından naklen yayımlandı.

Trump, ABD-Meksika sınırına duvar örülmesinin ülkesinin güvenliği için gerekli olduğunu söyledi.

Çelik duvarın kısa sürede maliyetini karşılayacağını belirten Trump, konuşmasında ulusal acil durum ilan etmedi.

ABD'de son günlerde yapılan bazı yorumlarda, Trump'ın Kongre'yi devre dışı bırakıp Meksika sınırına duvar inşa edebilmek için bu seçeneği de değerlendirdiği belirtiliyordu.

Sorunun 45 dakika sürecek bir görüşmede çözülebileceğini söyleyen Trump, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların Kongre liderlerini, "işi bitirmek" için bugün Beyaz Saray'a davet etti.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

'ABD'nin sembolü Özgürlük Heykeli olmalı'

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ise Trump'ın konuşması sonrası yaptıkları ortak açıklamada, Başkan'a, "neden olduğu hükümet krizine son vermesi" çağrısında bulundu.

New York Senatörü Chuck Schumer, Trump'ı, "ülkeyi öfke kriziyle yönetmekle" suçladı.

Schumer, "Amerika'nın sembolü Özgürlük Heykeli olmalıdır. 9 metreden yüksek bir duvar değil" dedi.

ABD-Meksika sınırı

ABD'de hükümet 18 gündür 'kapalı'

Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinden biriydi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın sınıra duvar örülmesi için talep ettiği bütçe desteğini vermeyi reddediyor.

İki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmış, hükümetin 18 gün önce "kapanması" nedeniyle 800 bin federal çalışan ya zorunlu izne çıkarılmış ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalmıştı.

Gelinen noktadan Demokratları sorumlu tutan Trump geçen hafta, hükümetin aylar hatta yıllarca "kapalı kalabileceğini", buna hazırlıklı olduğunu söylemişti.

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