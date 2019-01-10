Trump'tan Demokratlara çağrı: Meksika duvarını engellemeyin, kriz bitsin

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Oval Ofis'ten ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlardan, uzun süredir Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermelerini istedi. Trump, "Sınırdaki insani kriz büyüyor, güvenlik krizi de derinleşiyor" dedi.
Başkan Trump'ın Washington saatiyle 21:00'de başlayan konuşması 8 dakika sürdü ve ABD'nin önde gelen tüm televizyonları tarafından naklen yayımlandı.
Trump, ABD-Meksika sınırına duvar örülmesinin ülkesinin güvenliği için gerekli olduğunu söyledi.
Çelik duvarın kısa sürede maliyetini karşılayacağını belirten Trump, konuşmasında ulusal acil durum ilan etmedi.
ABD'de son günlerde yapılan bazı yorumlarda, Trump'ın Kongre'yi devre dışı bırakıp Meksika sınırına duvar inşa edebilmek için bu seçeneği de değerlendirdiği belirtiliyordu.
Sorunun 45 dakika sürecek bir görüşmede çözülebileceğini söyleyen Trump, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların Kongre liderlerini, "işi bitirmek" için bugün Beyaz Saray'a davet etti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ise Trump'ın konuşması sonrası yaptıkları ortak açıklamada, Başkan'a, "neden olduğu hükümet krizine son vermesi" çağrısında bulundu.
New York Senatörü Chuck Schumer, Trump'ı, "ülkeyi öfke kriziyle yönetmekle" suçladı.
Schumer, "Amerika'nın sembolü Özgürlük Heykeli olmalıdır. 9 metreden yüksek bir duvar değil" dedi.
Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinden biriydi.
Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın sınıra duvar örülmesi için talep ettiği bütçe desteğini vermeyi reddediyor.
İki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmış, hükümetin 18 gün önce "kapanması" nedeniyle 800 bin federal çalışan ya zorunlu izne çıkarılmış ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalmıştı.
Gelinen noktadan Demokratları sorumlu tutan Trump geçen hafta, hükümetin aylar hatta yıllarca "kapalı kalabileceğini", buna hazırlıklı olduğunu söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.