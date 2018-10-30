CNN kanalında 29 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan tartışma programına gazeteci Julia Ioffe de katıldı.

Julia Ioffe, aynı günün sabahında ABD Başkanı Donald Trump'ı, terör örgütü DEAŞ'a oranla daha çok insanı radikalleştirdiğini öne sürmüş, CNN'deki canlı yayın sırasında Trump'a karşı söylediği sert sözlerini geri almıştı. Ioffe, ifadelerinin abartılı olduğunu ve düşünmeden bu cümleyi kurduğunu söyleyerek Twitter hesabından da bir özür mesajı paylaştı.

Donald Trump ise sözlerini geri alan Ioffe'ye sert çıktı ve gazeteci için 'hasta kadın' ifadesini kullandı.

Ioffe, Aralık 2016'da da Trump ve kızı Ivanka'nın ilişkisi hakkında attığı bir tweet sebebiyle haber sitesi Politico'dan kovulmuştu.

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