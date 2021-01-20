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Trump'tan görevdeki son saatlerinde yeni af kararları!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinin son saatlerinde daha önce kendi ekibinde stratejist olarak görev yapan Steve Bannon, rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick hakkında af çıkardı

Trump'tan görevdeki son saatlerinde yeni af kararları!
AA

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki son saatlerinde daha önce kendi ekibinde stratejist olarak çalışan Steve Bannon için af yayınladı.

Trump'ın ayrıca silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı.

67 yaşındaki Steve Bannon, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının kilit isimlerinden biriydi. Bannon geçtiğimiz yıl, Meksika-ABD sınırına yapılması planlanan duvarla ilgili toplanan fonlarda Trump destekçilerini dolandırmakla suçlanmıştı. Bannon tüm suçlamaları reddetmişti.

Trump geçtiğimiz günlerde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için de af çıkarmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın kendisi, ailesi ve avukatı Rudy Giuliani için af yayınlamayı planlamadığını belirtti. Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını yöneten isimlerden biriydi.

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