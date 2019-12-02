Trump'tan iki ülkeye ek tarife! Fed'i de eleştirdi - Haberler

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Washington saatiyle sabah 6:10 sularında iki Güney Amerika ülkesine ek tarife uygulayacağını açıkladı.

Brezilya ve Arjantin'in para birimlerinde devasa devalüasyona gittiğini belirten Trump, "Bu çiftçilerimiz için iyi değil. Dolayısıyla hemen bu ülkelerden ABD'ye gelen çelik ve alüminyuma ek vergi getiriyorum." ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Hızını almayan Trump, sosyal medyadan paylaştığı mesajında ABD Merkez Bankası Fed'e de çattı.

Trump mesajında, "Devalüasyonlar üretici ve çiftçilerimizin mallarını adil bir şekilde ihraç etmesini zorlaştırıyor. Fed, para birimlerini devalüe ederek güçlü dolardan avantaj sağlayan çok sayıdaki ülkeye karşı harekete geçmeli. Faizleri düşürmeli ve gevşemeli." dedi