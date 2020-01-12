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HaberlerDünya

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj: Cesaretinizden ilham alıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İranlılara kendi dilinde verdi. Farsça mesaj yazan Trump, İran halkına ‘cesaretinizden ilham alıyorum’ ifadelerini kullandı...

Trump
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İran halkına yönelik olarak Farsça yayınladığı mesajda "cesaretinizden ilham alıyorum" dedi. 

 

 

Trump mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"İDAREM SİZİNLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK"

İran'ın cesur ve acı çeken insanlarına: Başkanlığımın başlangıcından beri yanında durdum ve İdarem sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz...

Trump, aynı mesajı İngilizce'de de yayınladı

 

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