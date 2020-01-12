ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İran halkına yönelik olarak Farsça yayınladığı mesajda "cesaretinizden ilham alıyorum" dedi.
Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İDAREM SİZİNLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK"
İran'ın cesur ve acı çeken insanlarına: Başkanlığımın başlangıcından beri yanında durdum ve İdarem sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz...
Trump, aynı mesajı İngilizce'de de yayınladı
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