ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da Trump, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, NATO'ya üye 29 ülkeden sadece 5'inin söz verdiği miktarda harcama yaptığını ve ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için ödeme çıkardığı için ticarette milyarlarca Dolar kaybettiğini ifade etti. Üye ülkelerin milli gelirlerinin %2 sini 2025'ten sonra değil derhal savunma harcamalarına ayırmaya başlamaları gerektiğini yazdı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS'TAN CEVAP

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya ile Rusya'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesi üzerine, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." şeklinde değerlendirme yaptı.

Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.