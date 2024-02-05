Trump'tan "Netanyahu, Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı, son anda vazgeçti" iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyon planının bir parçası olduğunu, ancak Binyamin Netanyahu'nun operasyona 2 gün kala vazgeçtiğini iddia etti.

Foto: AP Amerikan Fox News'e konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi.