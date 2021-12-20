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Trump'tan, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüten New York Başsavcısı'na karşı dava

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisine yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten New York eyaleti Başsavcısı Letita James'e dava açtığı bildirildi.

Trump'tan New York Başsavcısı'na dava
Trump'tan New York Başsavcısı'na dava
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AA

New York Times’in haberine göre, eyaletin başkenti Albany’deki federal mahkemeye açılan davada, yolsuzluk soruşturmasının "siyasi kaynaklı" olduğu öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, Başsavcı'nın Trump’a karşı önyargılı olduğu savunularak, "Soruşturma, yalnızca siyasi düşman ve muhalif olarak gördüğü özel bir vatandaşı taciz etme, sindirme ve misilleme yapma arzusundan kaynaklanıyor." ifadesine yer verildi.

Avukatlarının dilekçede, Başsavcı tarafından Trump’ın anayasal haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği belirtildi. Dilekçede Trump hakkındaki soruşturmaların, "siyasi rakibini cezalandırmak için başlatılan haçlı seferi" şeklinde nitelendiği de kaydedildi.

Haberde, James’e karşı açılan bu davayla Başsavcı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının engellenmesinin amaçlandığı değerlendirmesi yapıldı.

TRUMP 7 OCAK'TA MAHKEMEYE ÇAĞRILACAK

New York Times'in iki yetkiliye dayandırdığı 9 Aralık’taki haberinde, Başsavcı Letita James’in yolsuzluk soruşturması kapsamında Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracağı belirtilmişti.

Haberde, soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilmiş, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda ise karşı cezai dava açabileceği ifade edilmişti.

Ayrıca Manhattan Bölge Savcılığı da mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin Trump'a yönelik cezai soruşturmasına devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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