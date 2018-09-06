ABD Başkanı Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, ikili görüşmeden önce basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İki lider, görüşmelerinde iki ülke arasındaki askeri, ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığını; ayrıca Yemen, Suriye ve Filistin'deki son durum da dahil bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığını vurguladı.

Yemen'deki durumun oldukça kötü olduğunu söyleyen Trump, "Orta Doğu'da birçok yer trajik durumda. Oradaki durumlar kompleks bir bulmaca gibi." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın Orta Doğu'daki birçok krizin arkasından çıktığını savunan Trump, bu ülkede yükselen bir kriz ortamı olduğunu iddia ederek, "Ben göreve geldiğimde İran'ın Orta Doğu'nun tamamını ne kadar zamanda alacağı konuşuluyordu; şu anda ise kendi varoluşları konusunda endişe duyuyorlar." şeklinde konuştu.

"ESAD'IN ÖLDÜRÜLMESİ KONUSU ASLA TARTIŞILMADI"

Öte yandan Trump, ünlü gazeteci Bob Woodward'ın kendi yönetimi hakkında yazdığı kitaba ilişkin bir soruya yanıt verirken, "Bu tamamen uydurma bir kitap. Woodward'ın geçmişine bakarsanız diğer başkanlarla da sorun yaşadığını görürsünüz." dedi.

Kitapta, kimyasal silah saldırısından sonra Esad'ın öldürülmesini istediği yönünde yer alan iddia da sorulan Trump, "Böyle bir şey demedim. Bu kitap uydurulmuş. Böyle bir şey asla tartışılmadı." açıklamasını yaptı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ise Körfez krizinin çözümü noktasında ABD ile yakın işbirliği halinde çalıştıklarını kaydederek, krize en kısa zamanda bir çözüm bulunmasını umduklarını belirtti.

Şeyh Sabah, Yemen'deki çatışmaların sona ermesi noktasında da Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi himayesindeki inisiyatifleri desteklediklerini ve kendilerinin de çözüme yönelik adımlarda yer aldıklarını ifade etti.

Kuveyt Emiri ayrıca Filistin'le ilgili konularda ABD'nin ortaya koyduğu bölgesel barış çabalarını da takdir ettiklerini dile getirdi.

ABD'de kıdemli gazetecilerden Bob Woodward'un Trump hakkındaki yeni kitabı tartışmalara neden olurken, Beyaz Saray söz konusu kitabın yanlışlarla dolu olduğunu savunmuştu.

Amerikan Washington Post gazetesinde bazı bölümleri kısmen yayımlanan Woodward'un "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitabında Trump'ın, 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Esad için "Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim." dediği iddiasına da yer verilmişti. Beyaz Saray ise kitabın uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

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