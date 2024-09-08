Donald Trump'tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e: Kırıldım
ABD'de yeniden başkanlık için yarışacak Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ironik bir şekilde Kamala Harris'i desteklediği yönündeki açıklaması hakkında konuştu. Trump, "Putin'i tanıyordum. Onu iyi tanıyordum. Ama geçen gün Kamala'yı desteklediğini söyledi. Buna çok kırıldım." dedi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Demokratların başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediği yönündeki açıklamasına ilişkin konuştu.
Trump, Putin'in geçen günlerde yaptığı açıklamaya yanıt olarak, "Putin'i tanıyordum. Onu iyi tanıyordum. Ve biliyorsunuz o da beni desteklemişti. Ama geçen gün Kamala'yı desteklediğini söyledi. Buna çok kırıldım. Neden Kamala'yı desteklediğini merak ediyorum" dedi.
Putin geçen günlerde yaptığı konuşmada ironik bir şekilde Kamala Harris'i desteklediğini söylemişti.
Putin, ABD Başkanlık seçimlerindeki favorisinin kim olduğunu açıklamış, "Favorimiz mevut başkan Joe Biden idi. Fakat kendisini yarıştan çektiler. Diğer taraftan kendisi, tüm destekçilerine Harris'i destekleme çağrısı yaptı. Biz de öyle yapacağız. Kendisini destekleyeceğiz" demişti.
Putin, ABD seçimlerinde tercihin ABD halkına ait olacağını ve kendilerinin de bu tercihe saygı duyacaklarını ifade etmişti.
Beyaz Saray'dan da Putin'in açıklamalarına, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta." yanıtı gelmişti.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.