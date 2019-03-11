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ABD medyasında yer alan ve Trump yönetimine yakın bazı yetkililerin kaynak gösterildiği haberde, Trump'ın hafta içinde sınır güvenliği kapsamında Kongre'ye yeni bir teklif yapacağı belirtildi.
Habere göre, Trump'ın, 8,6 milyar dolarlık ödeneğin 5 milyar dolarını duvar inşası için İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinden, 3,6 milyar dolarını ise sınıra kurulması planlanan askeri yapılar için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden almayı planladığı ileri sürüldü.
Ayrıca, bütçe teklifi içinde sınır güvenliğine takviye olarak 2 bin 800 güvenlik görevlisi ve göçmenlik işlerini hızlandırmak için 100 göçmenlik hakiminin istihdam edilmesinin de yer aldığı belirtildi.
İddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat azınlık lideri Charles Schumer, söz konusu bütçe teklifinin mantıklı olmadığını kaydetti.
Açıklamada, "Başkan Trump, Meksika tarafından ödeneceğini söylediği pahalı ve etkisiz duvar için hükümeti kapatarak, milyonlarca Amerikalıya acı çektirdi ve büyük bir kaosa sebep oldu. Kongre, duvarı finanse etmeyi reddedince yenilgiyi kabul edip, hükümeti yeniden açmak zorunda kaldı. Bunu tekrar denerse aynı şey tekrarlanacak. Umarız dersini almıştır." ifadeleri yer aldı.
Trump'ın isteyeceği rakamın, Kongre'nin son 2 yılda sınır projeleri için ayırdığı bütçenin 6 katı olması dikkat çekti. Söz konusu 2020 bütçesinin ise 1 Ekim'den önce Kongre'den geçmesi gerekiyor aksi durumda hükümetin yeniden kapanması gündeme gelecek.
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