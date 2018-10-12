Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu kabul edilemez" diyen Trump, "Askeri teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki, bu da iş sahası yaratıyor" dedi.



Suudi Arabistan dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri ve ithalatının büyük çoğunluğunu ABD'den gerçekleştiriyor. Kaşıkçı'nın akıbetini ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Trump, ancak silah satışı sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini söyledi.

Senatör Rand Paul, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız.

"Amerika, neden teröre destek veren, Yemen’de pervasız bir savaş halinde olan bir ülkeye silah satıyor?" diyen Paul, "Dedikleri gibi, paranın peşinden git. Ancak hiçbir petrol işi ya da silah anlaşması, böyle bir rejim ile olan anlaşmamızı haklı çıkarmaz. Amerika’nın istihbarat, lojistik, eğitim ve teçhizatı olmadan, Suudi Arabistan'ın çabaları çok uzun zaman önce başarısız olurdu.” açıklamasında bulunmuştu.

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