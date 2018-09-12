ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi.

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

VİDEOLU UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, Florence'in ABD'nin doğusunda görülen en şiddetli kasırga olabileceğine işaret ederek, "Kasırgayla oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük." uyarısında bulundu.

Kasırga için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Trump, "Güvende olmanızı istiyorum. Kasırganın yolundan çekilin. Yerel yetkililerin yaptığı tahliye emrine uyun." çağrısı yaptı.

Trump kasırganın beklenenden "daha kötü" olacağını belirtti.

FLORENCE'E "MİKE TYSON" BENZETMESİ

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard da yaptığı açıklamada, ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunarak, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.

Byard, "Bugün tahliyeler için uygun olan son gün." diye konuştu.

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