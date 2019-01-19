Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Afganistan gezisini iptal etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Brüksel ve Afganistan'a yapmayı planladığı geziyi, federal hükümetin kısmen kapanması konusundaki müzakereler için iptal etti.
Trump, Pelosi ve heyetinin gezisini, seyahatte kullanılacak askeri uçağı vermeyi reddederek durdurdu.
Pelosi daha önce Trump'a hükümetin kısmen kapanmasına yol açan bütçe tartışması nedeniyle, geleneksel Birliğin Durumu konuşmasını ertelemesi çağrısı yapmıştı.
ABD'de federal hükümeti rekor bir süre olan 27 gündür kapalı.
Cumhuriyetçi Partili Bakan Trump, Meksika sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için bütçeye 5,7 milyar dolarlık ödenek konulmasını istiyor, ancak muhalefetteki Demokratlar bu talebi reddediyor.
Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Pelosi'nin gezisini, seyahate başlamasından bir saat önce iptal etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kararını açıkladığı mektubunu Twitter hesabından paylaştı.
https://twitter.com/PressSec/status/1085978219872964608
Trump Pelosi'ye hitaben yazdığı mektupta "Bu dönemde, Washington'da benimle birlikte kalıp Güçlü Sınır Güvenliği hareketine katılmanızın ve hükümetin kapanmasına son vermenizin daha iyi olacağını hissediyorum." dedi.
Trump ayrıca Pelosi'nin "birn halkla ilişkiler etkinliği" diye nitelediği gezisini, ticari bir uçak kullanarak yapabileceğini de vurguladı.
Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Drew Hammill, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Afganistan ziyareti sırasında, pilotların dinlenmesi ve NATO'nun üst düzey komutanlarına "ABD'nin NATO'ya sarsılmaz bağlılığına dair güvence vermek için" Brüksel'de durulmasının planlandığını söyledi.
Hammill seyahat planlarında Mısır'ın olmadığını ve Trump ve Cumhuriyetçi Partililer'in de hükümetin kapalı olduğu dönemde seyahatlere gittiğini vurguludı.
https://twitter.com/Drew_Hammill/status/1085997664561520642
Pelosi'nin seyahat planları, Trump'ın mektubundan önce kamuoyuna duyurulmamıştı.
Bazı yorumcular, Trump'ın gerektiği durumda başkanlık görevine gelmekte başkan yardımcısından sonra üçüncü sırada olan bir yetkilinin bir savaş bölgesine yapacağı ziyareti kamuoyuna açıklamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer de, Trump'ın bu hamlesinin "başkanlık makamını küçük düşürdüğünü" söylerken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Pelosi'nin, birliğin durumu konuşmasını iptal etme tehdidini "sorumsuzca" diye niteledi. Graham ayrıca Trump'ın verdiği tepkinin de "uygunsuz" olduğunu vurguladı.
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