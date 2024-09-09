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        Haberler Dünya ABD'de seçim yarışı: Donald Trump ve Kamala Harris ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek | Dış Haberler

        ABD'de seçim yarışı: Donald Trump ve Kamala Harris ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek

        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçim yarışında mücadele başa baş devam ediyor. Paylaşılan son anket verilerine göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Demokratların adayı Harris'in 1 puan önünde. Seçim yarışı heyecanla sürerken Trump ve Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacak. Trump-Harris düellosuna dair şu ana kadar neler biliniyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 08:25 Güncelleme: 09.09.2024 - 08:25
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        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
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        ABD 5 Kasım'da gerçekleşecek seçim yarışına hazırlanırken, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

        ABD'de son anket sonuçları! Harris mi Trump mı?
        ABD'de son anket sonuçları! Harris mi Trump mı?

        Kamala Harris ile Donald Trump'ın karşılaşması 10 Eylül akşamı ABC News kanalında gerçekleşecek. Peki Harris-Trump düellosuna ilişkin şu ana kadar neler biliniyor?

        10 Eylül akşamı gerçekleşecek düello, ikili arasında haftalarca süren tartışmanın ardından kararlaştırıldı. ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında CNN yayında karşı karşıya gelmişti. Biden'a bu tartışmanın ardından adaylıktan çekil çağrıları gelmiş, ve günlerce süren tartışmanın ardından Biden adaylıktan çekilmişti. Trump-Biden yarışı sürseydi ikili Eylül ayında ABC yayınında karşı karşıya gelecekti.

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        Bu sebeple Harris, yalnızca ABC yayınında Trump ile karşı karşıya gelmek istediğini söyledi. Trump birkaç kez kanalı eleştirerek tartışmaya katılmayacağını ima etse de ikili ABC yayınında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

        NELER BİLİNİYOR?

        ABC spikerleri David Muir ve Linsey Davis tarafından yönetilecek 90 dakikalık tartışma, izleyici olmadan gerçekleşecek. 90 dakikalık tartışma boyunca iki reklam arası olması bekleniyor, bu aralarda seçim ekibinin adaylarla etkileşime girmesine izin verilmeyecek.

        ABC, tartışma sırasında adayların soruları yanıtlamak ve karşı çıkış yapmak için iki dakikalarının olacağını ve ayrıca açıklama veya yanıt vermek için fazladan bir dakikalarının olacağını belirtti. Sahnede hiçbir aksesuar veya önceden yazılmış notlara izin verilmeyecek.

        Adayların kapanış konuşmalarını yapmak için iki dakikaları olacak. Trump, yazı turayı kazandığı için son konuşmayı yapacak. Düelloda açılış konuşması olmayacak.

        Adayların mikrofonları yalnızca konuşma sırası kendilerine geldiğinde açık olacak; bu, iki tarafın haftalardır anlaşmazlık yaşadığı bir konu. Harris'in kampanya ekibi, her iki adayın mikrofonlarının tartışma boyunca açık olması gerektiğini savunurken Trump'ın kampanya ekibi, ilk tartışmasında olduğu gibi mikrofonların kapalı olması kuralını kabul ettiğini söyledi.

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        TRUMP NASIL HAZIRLANIYOR?

        Trump son günlerde Kuzey Karolina ve Wisconsin'de seçim mitingi düzenledi. CBS News'e konuşan Trump'a yakın kaynaklar, Trump'ın tartışma öncesinde danışmanlarıyla bazı siyasi konuları gözden geçirdiğini bildirildi.

        Trump geçen hafta katıldığı bir programda, "Bu tartışma için hayatım boyunca hazırlandım. Yani, biliyorsunuz, hazırım. Bununla ilgili görüşmelerim var, bunun hakkında konuşuyoruz, ancak yapabileceğiniz çok fazla şey yok." demişti.

        HARRIS NASIL HAZIRLANIYOR?

        Trump, Biden ile 2020 seçimleri öncesinde ve son olarak Mayıs ayında karşı karşıya gelmişti; ancak bu düello Harris için bir ilk olacak.

        Harris, Perşembe günü başkanlık tartışmasına hazırlanmak için Pittsburgh'a gitti ve tartışma gününe kadar orada kalacak.

        Harris'in kampanya ekibinden bir yetkili CBS News'e yaptığı açıklamada, adayların konuşmadıkları zamanda mikrofonların kapatılması kararının ardından, ekibinin Harris'i yeni bir strateji için hazırladığını söyledi. Çünkü Harris, Trump'ı sorularıyla sıkıştırmayı planlıyordu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Kamala Harris
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