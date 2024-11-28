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        Haberler Dünya Trump ve Meksika liderinden, yaptıkları telefon görüşmesine dair çelişkili açıklamalar | Dış Haberler

        Trump ve Meksika liderinden, yaptıkları telefon görüşmesine dair çelişkili açıklamalar

        ABD'de Seçilmiş Başkan Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la yaptığı görüşmede "Meksika'nın iki ülke arasındaki sınırı kapatmayı kabul ettiği" paylaşımı yaparken Sheinbaum ise tutumlarının "sınırları kapatmak olmadığını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:11
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        Trump ve Meksika liderinden 'çelişkili' açıklamalar
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        Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklama yaptı.

        Sheinbaum ile ABD'ye uyuşturucu akışı ve bunun tüketimini durdurmak için neler yapılabileceğini görüştüğünü belirten Trump, Meksika Devlet Başkanı'nın ülkesi üzerinden ABD'ye yapılan göçü durdurmayı kabul ettiğini ifade etti.

        Trump, Sheinbaum'un ayrıca ülkeler arası sınırı "etkin bir şekilde kapatmayı" da kabul ettiğini kaydederken bu açıklamanın Sheinbaum'un telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamayla çelişkili olması dikkati çekti.

        Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdiği paylaşımında, "Meksika'nın tutumu, sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmaktır." ifadesini kullandı.

        Trump ile yaptığı görüşmede, Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç sorunuyla başa çıkmak için izlediği "kapsamlı stratejiyi" anlattığını kaydeden Sheinbaum, "Bu strateji sayesinde, göçmenler ve karavanlar sınıra ulaşmadan önce onlarla ilgileniliyor." dedi.

        Trump'ın, Meksika'nın en önemli dış ticaret ortaklarından Kanada ve Çin'e yönelik yeni tarifeler açıklamasının ardından, Sheinbaum bu gümrük vergilerine tepki göstermişti.

        Sheinbaum, "Bir gümrük vergisinin ardından, buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir." diye konuşmuştu.

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