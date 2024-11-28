Trump ve Meksika liderinden, yaptıkları telefon görüşmesine dair çelişkili açıklamalar

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklama yaptı.

Sheinbaum ile ABD'ye uyuşturucu akışı ve bunun tüketimini durdurmak için neler yapılabileceğini görüştüğünü belirten Trump, Meksika Devlet Başkanı'nın ülkesi üzerinden ABD'ye yapılan göçü durdurmayı kabul ettiğini ifade etti.

Trump, Sheinbaum'un ayrıca ülkeler arası sınırı "etkin bir şekilde kapatmayı" da kabul ettiğini kaydederken bu açıklamanın Sheinbaum'un telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamayla çelişkili olması dikkati çekti.

Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdiği paylaşımında, "Meksika'nın tutumu, sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmaktır." ifadesini kullandı.