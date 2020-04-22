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Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da koronavirüsü görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, Beyaz Saray'da bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Trump
AA

Kovid-19 salgınının ABD'de en etkili olduğu New York'un Valisi Andrew Cuomo, Oval Ofis'te Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, MSNBC televizyonuna bağlanarak görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin gayet iyi ve verimli geçtiğini belirten Cuomo, "Herkesin bildiği gibi bir sonraki aşamaya geçmek için en önemli mesele test kapasitesi. Test konusunda eyaletler ile federal yönetim arasında sorumluluk ve görev ayrımını yapmak çok önemli. Bu konuda birlikte çalışacağız, gerçek bir ortaklık kurmamız lazım." diye konuştu.

New York'un günlük test kapasitesi 40 bine çıkarılacak

Cuomo, New York eyaletinin test kapasitesini günlük 20 binden 40 bine çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Görüşmede New York'un ihtiyaç duyduğu federal fonun da gündeme geldiğini aktaran Cuomo, "Trump, bu fon konusunda çok anlayışlı ve açık görünüyordu." dedi.

New York ve eyalet valileri arasında test kapasitesinin artırılması sorumluluğunun kimde olduğu tartışması yaşanmıştı.

Trump, testlerin sorumluluğunun eyaletlerde olduğunu, buna rağmen federal yönetimin eyaletlere yardım edeceğini savunmuştu.

Demokrat Cuomo ve Cumhuriyetçi Trump, Kovid-19 krizinden önce de birçok konuda yaptıkları tartışmalar ile karşı karşıya gelmişti.

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