Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

Trump ve Pence, Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, geçen haftaki Kongre baskınının ardından ilk kez bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği ve baskını yapan kişilerin kendilerini temsil etmediğini vurguladıkları bildirildi

Trump ve Pence, Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi
AA

Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump ve Pence'in bugün Oval Ofis'te bir araya geldiği belirtildi. Basına yazılı açıklama yapan bir yetkili, "Trump ve Pence iyi bir konuşma yaptı." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Trump ve Pence'in gelecek hafta görevin Joe Biden ve ekibine devredilmesini de ele aldığına işaret eden yetkili, "İkili, geçen hafta kanunları çiğneyen ve ABD Kongresini basan kişilerin, 75 milyon Amerikalı tarafından desteklenen 'Önce Amerika' politikasını yansıtmadığını bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verdi.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü. Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Körfez'de uzlaşının ardından ilk Suudi Arabistan uçağı Katar'a ulaştı
DÜNYAUzlaşı sonrası ilk Suudi uçağı Katar'a ulaştı
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYAPortekiz Cumhurbaşkanı Kovid-19'a yakalandı
Facebook, Trump destekçilerinin 'çalmayı durdur' paylaşımlarını kaldırıyor
DÜNYAFacebook Trump destekçilerinin 'çalmayı durdur' ...
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti
DÜNYAABD İç Güvenlik Bakanı istifa etti!
Katar'dan, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkileri için arabuluculuk mesajı
DÜNYAKatar'dan, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ...
ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde 'Trump'ın görev süresi doldu' paylaşımı yapıldı
DÜNYAABD resmi sitesinde 'Trump'ın görev süresi doldu' ...
Kanada’da ilk kez soğutmalı kamyonlar morg olarak kullanılmaya başlandı
DÜNYAKanada’da kamyonlar morg olarak kullanılmaya ...
ABD'de iki gorilin koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYAİki gorilin koronavirüs testi pozitif çıktı
DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor
DÜNYADSÖ'den düşük ve orta gelirli ülkeler için aşı ...
ABD Küba'yı yeniden 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi
DÜNYAABD'den kritik Küba kararı!