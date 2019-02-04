Trump: Venezuela'ya asker göndermek seçenekler arasında

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüşme teklifini reddettiğini ve ülkeye asker göndermenin de seçenekler arasında olduğunu söyledi.
CBS televizyonundaki "Face the Nation" programına konuk olan Trump, Venezuela'ya yönelik bir askeri operasyonun seçenekler arasında olup olmadığına dair soruya "Bunu söylemek istemiyorum ama... Kesinlikle bu seçenekler arasında" diye cevap verdi.
Trump ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun aylar önce kendisiyle görüşmek istediğini ama bu talebi reddettiğini de belirtti. Trump reddetme gerekçesi olarak "Ülkeye baktığınızda çok kötü şeyler olduğunu görüyorsunuz. Venezuela dünyanın o kısmının en zengin ülkesiydi. Şu an içinde bulunduğu yoksulluğa, acıya ve suçlara bakın" dedi.
Washington, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdığını açıklamıştı.
ABD ayrıca Guaido'nun talebi üzerine Venezuela'ya insanı yardım göndermeye başlayabileceğini de açıkladı. Guaido'nun, gıda ve ilaç yardımlarının dağıtımı için Kolombiya ve Brezilya'da merkezler kurulacağını açıklaması bekleniyor.
Öte yandan Fransa ve Avusturya da Maduro'nun bu akşama kadar yeni bir başkanlık seçimi yapılması çağrısında bulunmaması halinde, Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.
Maduro ise ülkedeki siyasi krizin çözümü için parlamento seçimlerinin planlanandan erken bir tarihe alınabileceğini ancak başkanlık seçimlerinin planlandığı gibi 2025'te yapılacağını söylüyor.
Ülkenin içinde bulunduğu anayasal ve siyasi kriz nedeniyle iki parlamento bulunuyor. Bir yanda 2017 yılında gidilen ve muhalefetin boykot ettiği seçimlerle anayasayı yeniden yazmak üzere oluşturulan Kurucu Meclis, diğer yanda da aynı dönemde yetkileri elinden alınarak geçersiz kılınan Ulusal Meclis var.
Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ülkenin diktatörlük rejimiyle yönetildiğini söyleyerek, Maduro hükümetinin bir an önce erken genel seçim kararı alması gerektiğini vurguluyor.
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