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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile devam eden ticari müzakerelerle ilgili olarak kendisinden "gümrük vergisi adam" (tariff man) diye bahsetmesi, ülkede sosyal medyanın ve komedyenlerin diline düştü.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Trump'ın açıklamaları, ülke gündemindeki yerini koruyor.
Trump hesabından, "Başkan Şi ve ben ticari anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ama eğer olmazsa unutmayın, ben gümrük vergisi adamıyım. Milletimizin büyük zenginliğini yağmalamak için gelen insanların veya ülkelerin, bunu yapma ayrıcalığı için bedel ödemesini istiyorum." diye yazdı.
"The Late Night Show" programının sunucusu komedyen Stephen Colbert, hazırladığı parodi videoda çizgi kahraman Süperman karakterine atıfta bulunarak "Tariff man'in başkentte beceriksiz Başkan Donald Trump maskesi altında gizlendiği" şeklinde espri yaptı.
Programın sunucusu James Corden da Trump'ın korkunç bir heceleme yanlışı yaptığını belirterek başkanın vergi kaçırdığı iddialarına gönderme yaptı. Corden, "'Tariff' vergi demek, Trump zaten ödemiyor. Sanırım, süper kahramanların olduğu çizgi roman dünyası biraz fazla genişliyor." yorumunu yaptı.
Ülkedeki siyasiler de sosyal medya hesaplarından Trump'ın "gümrük vergisi adamı" ifadesiyle ilgili esprili değerlendirmelerde bulundu.
2016 Başkanlık Seçimlerinde Hillary Clinton'ın Başkan Yardımcısı adayı olan Virginia Demokrat Senatörü Kim Kaine, Twitter hesabında Trump'a, "'Tariff man' bana Beatles grubunun 'Nowhere Man' (Hiçbir yere ait olmayan adam) şarkısını hatırlatıyor, olabildiğince kör, sadece görmek istediğini görüyor." sözleriyle karşılık verdi.
Minnesota'dan seçilen ilk başörtülü Müslüman Kongre üyesi İlhan Ömer de "'Tariff man', gelmiş geçmiş en kötü süper kahraman, vergilerimizi yükseltiyor ve ekonomimizi mahvediyor." yorumunda bulundu.
Başkan Trump'ın daha önce de Twitter hesabında kendinden "President T." (Başkan T.) şeklinde bahsetmesi benzer esprilere neden olmuştu.
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