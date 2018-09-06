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Trump yönetiminde 'direniş': Üst düzey yetkiliden 'Trump'a engel olmak için iki koldan başkanlık yürüyoruz' açıklaması

ABD yönetiminde üst düzey bir yetkili, kimliğini açıklamadan New York Times gazetesi için kaleme aldığı bir yorum makalesinde Trump'ın kötü sonuçlar yaratabilecek kararlarına engel olmak için Beyaz Saray'da bir 'direniş' oluştuğunu yazdı. Yetkili, Trump'ı azletmeyi düşünüp daha sonra vazgeçtiklerini de ifade etti.

06.09.2018 - 15:45 | Güncelleme:

Beyaz Saray'da görevli üst düzey bir yetkili, New York Times gazetesi için kimliğini açıklamadan kaleme aldığı bir makalede ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yönetim içinde oluşan 'direnişi' yazdı.

Yetkili, 'Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım' başlıklı yorum makalesinde 'Trump gidene veya görevden alınana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemek için çalıştıklarını' yazıyor.

ABD başkanı Trump, Demokratların sıklıkla eleştirilerine maruz kalıyor, ancak bu makale Demokratlardan gelmedi. Yetkili, yönetimde oluşan 'direnişe' ilişkin şunları yazıyor: "Biliyorum, çünkü ben de onlardan biriyim. Daha açık olmak gerekirse, bizimkisi soldan çıkan bir 'direniş' değil. Biz yönetimin başarılı olmasını istiyoruz.

"(…) Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiş olsa da Başkan, muhafazakârların benimsediği özgür akıl, serbest pazarlar ve özgür halk ideallerine yakınlık göstermiyor."

Trump, New York Times gazetesinde yayımlanan makale için 'korkakça' dedi ve yetkiliye sayfalarını açan New York Times'ı da eleştirdi. Trump, "Bu kişi gerçekse, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle New York Times bu kişiyi ihbar etmeli" dedi.

Makale, kıdemli gazeteci Bob Woodward'ın Beyaz Saray'da Trump'ın kararlarının engellenmesi için çevrilen entrikaları anlattığı kitabın bölümlerinin Washington Post gazetesinde paylaşılmasından bir gün sonra yayımlandı.

New York Times'taki makalede yetkili, Trump'ı 'ahlaksız, ticaret ve demokrasi karşıtı' olarak tanımlıyor ve ABD Başkanı için 'yeterince bilgi sahibi olmadan, olgunlaşmamış ve zaman zamanda da lakayt kararlar almaya meyilli' diyor.

'Azletmeyi düşündük vazgeçtik'

Makalede, Beyaz Saray'daki bir grup danışmanın, Trump'ın azledilmesi için 'başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü' içeren ABD anayasasının 25'inci ek maddesini gündeme getirmeyi düşündüğü ama sonunda vazgeçildiği de yazıyor:

"Ama hiç kimse bir anayasa krizine zemin hazırlamak istemedi. Yani, bu durum öyle veya böyle sona erene kadar, yönetimin dümenin doğru yöne çevrilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Yetkili, kendilerini Beyaz Saray'daki 'kahramanlar' olarak tanımlıyor ve Trump'ın bazı yardımcıları medyada 'kötü adam' ilan edilse de arka planda, her ne kadar bazen başarısız olsalar da Beyaz Saray'da alınabilecek kötü kararlara engel olmak için çalıştıklarını belirtiyor.

Yetkili Amerikalılara da şöyle sesleniyor:

"Bu kaotik zamanlarda yalnızca bir züğürt tesellisi olacak ama, Amerikalılar (Beyaz Saray'da) odada yetişkinlerin de olduğunu bilmeli. Neler yaşandığının tamamen farkındayız. Ve, Donald Trump yapmasa da, biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sonuç, iki koldan ilerleyen başkanlık."

Yetkili bu 'iki kollu başkanlık' anlayışına dış politikada Kuzey Kore ve Rusya'yla ilişkilerde alınan kararları örnek gösteriyor:

"Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi otokratlar ve diktatörleri tercih ediyor gibi bir izlenim veriyor ve bizimle benzer görüşlere müttefik devletlerle kurulan bağları yeterince takdir etmiyor.

"Zeki gözlemciler ise, yönetimin geri kalanının farklı bir koldan ilerlediğinin farkında. Bu kol, Rusya gibi iç işlere müdahale ettikleri için ceza aldığı, dünya genelindeki müttefiklerin rakip değil, ortak hareket edilen ortaklar olarak görüldüğü bir kol."

Trump: New York Times bu kişiyi ihbar etsin

ABD Başkanı Trump, makale için "utanç verici" dedi ve attığı tweette New York Times'a seslenip "Eğer bu 'üst düzey yetkili' gerçekten varsa ve New York Times'ın başka bir düzmece kaynağı değilse, eğer bu KORKAK kişi gerçekten varsa, New York Times, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle bu kişi hükümete ihbar etmeli" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037485664433070080

Trump bir önceki tweetinde de "İHANET" mesajı attı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1037464177269514240

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da resmi açıklamada sert bir dil kullanıp bu kimliği açıklanmayan kişinin "ülkesi yerine egosunu, Amerikan halkının iradesinin önünde tuttuğunu" söyledi.

Trump ve Beyaz Saray, makaleyi yayımladığı için New York Times gazetesini de eleştirdi.

Bu makale ve makaleyle yapılan ifşaatlar daha önce ABD yönetiminde eşi benzeri görülmemiş bir durum olarak değerlendiriliyor. Gazetenin yorum sayfasında çıkan makaleler New York Times'ın haber merkezi dışında bir birim tarafından hazırlanıyor.

Gazete yetkilinin kimliğini kendilerinin bildiğini ifade etti.

New York Times, kimliği kamuyla paylaşılmayan yetkilinin makalenin yayımlanması için bizzat kendilerine başvurduğunu söyledi ve kimliksiz yayımlanması kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu, kimliği açıklanmayan yetkili tarafından kaleme alınan makaleyi yayımlamanın, böylesi önemli bir bakış açısını okurlarımıza ulaştırmanın tek yolu olduğuna inandık."

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