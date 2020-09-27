Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine geçecek adayını açıkladı.

7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adayı seçen Trump, 'Barret için ''Eşsiz başarıya, yüksek zekaya, mükemmel yeterliliğe ve anayasaya sadık bir bir kadın.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle birlikte Beyaz Saray'da hazır bulunan Barrett ise Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterilmekten onur duyduğunu belirterek, Senato tarafından onaylanması durumunda huzuruna çıkanlara karşı duyarlı olacağını söyledi.

Barrett, ''Bir yargıç yasaları yazıldığı gibi uygulamak zorunda. Yargıçlar politika yapıcı değildir ve siyasi görüşlerini bir kenara bırakmak zorundadır.'' dedi.

Yargıç Barrett, Senato'da onaylanmasının ardından ömür boyu sürecek görevine başlayacak.

GİNSBURG'UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YAŞANAN YARGIÇ TARTIŞMALARI

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.

Cumhuriyetçi Parti Ginsburg'un yerine bir an önce yeni bir adayın belirlenmesi isterken, Demokratlar ise yargıç atamasının seçimlerden önce yapılmaması gerektiğini savunuyor.

Atama için gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar, Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını hatırlatmıştı.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyor.

AMY CONEY BARRETT KİMDİR?

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de, 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada kaldı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz Edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu olarak kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.

Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan evli ve 7 çocuk sahibi Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi. 31 Ekim 2017'de Senato'nun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.