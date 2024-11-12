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        Haberler Dünya Amerika Trump’ın Zaferi ve Demokratların Savunma Arayışı: Cumhuriyetçi dalga karşısında stratejik mücadele | Dış Haberler

        Trump’ın Zaferi ve Demokratların Savunma Arayışı: Cumhuriyetçi dalga karşısında stratejik mücadele

        ABD'li siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Demokratlar, Donald Trump'ın başkanlık zaferi ve Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki olası tam kontrolü karşısında zor bir döneme girdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi

        Giriş: 12.11.2024 - 19:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:32
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        ABD'de Demokratlar'ın zor sınavı
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        Demokrat Parti, Biden döneminde elde edilen sosyal, ekonomik ve göçmenlik politikalarındaki kazanımları koruma adına stratejik hamleler geliştirmeye çalışıyor. Amerikan medyası ve düşünce kuruluşlarının analizleri, Demokratların bu yeni döneme nasıl uyum sağlayacağına dair geniş bir tartışma zemini oluşturuyor. Ancak Trump’ın seçim kampanyası boyunca kullandığı sert üslup ve geniş kapsamlı vaatleri, Demokratların bu mücadeledeki işini daha da zorlaştırıyor.

        Trump’ın Sert Vaatleri ve Yeni Gündem

        Donald Trump, seçim öncesinde özellikle göçmenlik, ekonomi ve vergi politikaları üzerine sert ve keskin söylemlerle dikkat çekmişti. Güney sınırında güvenliğin artırılması, yasa dışı göçle mücadele kapsamında toplu sınır dışı operasyonlarının hızlandırılması ve göçmenlere yönelik katı politikaların uygulanması, Trump’ın gündeminin merkezinde yer alıyor. Trump, 2017 yılında hayata geçirilen ancak 2025’te büyük bölümleri sona erecek olan vergi yasasını yenileyerek ekonomi politikalarını Cumhuriyetçi çizgiye uygun bir şekilde yeniden şekillendirme sözü verdi.

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        Bu vaatler, özellikle Biden döneminde göçmen topluluklar ve düşük gelirli gruplar için sağlanan kazanımların tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Göç politikaları, Demokratlar için şu anda en büyük endişe alanlarından biri. “Hispanik Amerikalılar Grubu” Başkanı Nanette Barragán, Cumhuriyetçilerin vaat ettiği toplu sınır dışı politikalarının kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere birçok savunmasız grubu etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, Biden yönetiminin görev süresi dolmadan göçmenlere vatandaşlık veya oturma izni verilmesi süreçlerini hızlandıracak önlemler alması gerektiğini ifade etti.

        Demokratlar Savunma Pozisyonuna Geçti

        Trump’ın zaferi ve Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki gücünü artırma olasılığı, Demokratları savunmaya zorladı. ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Demokrat Parti’nin Trump’ın gündemine karşı koymak için hazırlıklara başladığını ve müttefiklerle bu konuda stratejik görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Jeffries’in hedefi, Demokratların hâlâ sahip oldukları az sayıdaki kontrol alanını koruyarak Cumhuriyetçilerin kapsamlı planlarını engellemek.

        Illinois Temsilcisi Delia Ramirez ise Demokratların şu an savunma moduna geçtiğini belirtti ve şöyle dedi: “En savunmasız toplulukların zarar görmesini engellemek için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız.” Demokratlar, Adalet Bakanlığı ve federal hizmet çalışanlarının güvencede tutulması için Biden yönetiminin yeni idari emirler yayınlamasını değerlendiriyor.

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        Cumhuriyetçiler Gücünü Artırıyor

        Trump’ın zaferi sonrası Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre’nin her iki kanadında da kontrolü ele geçirme olasılığı giderek güçleniyor. “Washington Post” tarafından aktarılan bilgilere göre, Cumhuriyetçi Parti, başkanlık ve Senato zaferinin ardından Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu sağlamak üzere. Mevcut dağılımda, Temsilciler Meclisi’nde 214 Cumhuriyetçi ve 204 Demokrat sandalyesi bulunuyor. Henüz sonuçlanmayan 19 seçim bölgesinden Cumhuriyetçiler yalnızca dört sandalye daha kazanarak çoğunluğu elde edebilirken, Demokratların 15 sandalye kazanmaları gerekiyor.

        Bu güç dengesi, Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’ın gündemini Kongre üzerinden hızla hayata geçirebilmesine olanak tanıyabilir. Özellikle, sınır güvenliği, vergi politikaları ve diğer muhafazakâr yasa tasarılarının gündeme alınması bekleniyor. Amerikan medyasına göre, Trump bu süreçte parti üzerinde daha doğrudan bir etki kurabilir. Senato’daki Cumhuriyetçiler arasında Trump’a bağlı MAGA hareketinin etkisi artarken, bu durum Trump’ın 2025’te daha uyumlu bir Kongre ile çalışabileceği anlamına geliyor.

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        Demokratların İç Mücadelesi

        Amerikan medyası ve düşünce kuruluşlarından yapılan analizlere göre, Demokrat Parti’nin seçim yenilgisi sonrası iç çatışmalar yaşaması muhtemel. Bazı Demokrat liderler, partinin daha etkili bir strateji geliştirebilmesi için içeride köklü değişimlerin gerektiğini savunuyor. Axios tarafından aktarılan bilgilere göre, Demokratlar, Trump’ın planlarını engellemek için daha geniş bir savunma stratejisi oluşturma çabasında. Ancak partinin kongredeki azalan etkisi, bu stratejinin uygulanmasını zorlaştırıyor.

        Demokratların şu anki önceliği, Trump’ın planlarına karşı ellerindeki yetkileri nasıl en verimli şekilde kullanabileceklerini belirlemek. Düşünce kuruluşları, Demokratların bir yandan mevcut kazanımları korurken diğer yandan 2026 seçimleri için yeni bir yol haritası hazırlaması gerektiğine dikkat çekiyor.

        Demokratlar İçin Zorlu Bir Dönem

        Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, Demokratlar için yalnızca bir siyasi meydan okuma değil, aynı zamanda Biden döneminde elde edilen kazanımların korunması adına bir savunma savaşı anlamına geliyor. Amerikan medyasında ve düşünce kuruluşlarında yapılan yorumlara göre, Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki artan gücüne ve Trump’ın sert gündemine karşı koymak için daha etkili bir strateji geliştirmek zorunda. Önümüzdeki dönemde Trump yönetiminin atacağı adımlar ve Demokratların buna vereceği yanıt, ABD’nin siyasi geleceğini şekillendirecek.

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