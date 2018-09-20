Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yaptırımlar konusunda yeni bir adım attı. Trump, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların denetimlerinin sıkılaştırılması konusunda kararname imzaladı.

Trump'ın aldığı karar ABD Başkanlık Ofisi tarafından duyuruldu. Beyaz Saray, Trump’ın denetimleri daha kolay gerçekleştirebilmesi için Maliye Bakanlığı'nın yetkilerini arttırdığını belirtti.

Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı'nın artırılan yetkililerine ilişkin, “Yaptırımların daha fazla uygulanması ve ABD hükümet departmanlarının söz konusu yaptırımların tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi verildi” denildi.

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