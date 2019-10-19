9 ayda 178 bin araç ihraç etti

Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve İsrail olmak üzere toplam 5 organizatör ülkenin katıldığı ve 6 ayaklı uluslararası bir off-road yarış serisi olan East European Tout Terrain Series'in 5'inci ayağı olan Baja Troia Turkey'de start verildi.

İki yıldır İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından uluslararası off-road serisinin Türkiye ayağı olarak düzenlenen ve Çanakkale'de koşulan yarış, 20 Ekim tarihinde sona erecek.

TOPLAM UZUNLUK 850 KİLOMETRE

Habertürk'e konuşan İSOFF yetkilileri, organizasyon ile Çanakkale'nin tarihi ve doğal hazinelerinin Türkiye dışından katılan yarışçı ve seyirciler tarafından keşfedilmesi açısından fayda sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.

Öte yandan, yarışa bu yıl, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, İsrail ve KKTC başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden gelen ekiplerin katıldığı belirtildi.

Toplam etap uzunluğunun 850 kilometre olarak belirlenen organizasyonda, söz konusu mesafenin 650 kilometresinin özel etap, 200 kilometresinin ise normal etaptan oluştuğu bilgisi verildi.

Organizasyona katılan araç sayısının 35 olduğu bildirilirken, 70 yarışmacının birinci olmak için ter döktüğü kaydedildi.

1993'TEN BERİ YARIŞ DÜZENLİYOR

İSOFF yetkilileri, yarışa katılım oranının geçen yıl ile benzer seviyede olduğunu belirterek, katılımcıların kendi imkanları ile Çanakkale'ye ulaşım sağladıklarını vurguladı.

Yetkililer, Baja Troia Turkey'in 2018 yılının Truva Yılı ilan edilmesi kapsamında Çanakkale'de düzenlendiğinin altını çizerek, yurtdışından gelen katılımcılara lojistik destek verilmesi halinde, yarışın Türkiye'nin diğer tarihi bölgelerinde de yapılabileceğini aktarıyor.

Gelecek yıl yine aynı tarihlerde gerçekleşmesi planlanan Baja Troia Turkey'de dereceye giren ekiplere para ödülü verilmezken, çeşitli kategorilerde kupa ödülü verildiği açıklanıyor.

Organizasyonu düzenleyen İSOFF, off-road kulübü olarak kurulduğu 1993 yılından bu yana ulusal 4x4 yarış, mahalli 4x4 yarışlar, Baja yarışları, Trophy’ler, Trial yarışları ,Rally Raid türü yarışlar, Challenge adı altında tasarlanan formula tarzı 4x4 yarışlar organize ediyor.