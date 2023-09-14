TSB’de başkanlığa Uğur Gülen seçildi Türkiye Sigorta Birliği (TSB), dün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile yeni başkanını seçti. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bir sonraki olağan genel kurulun yapılacağı 2024 yılı Nisan ayına kadar birliğin başkanı seçildi

3 Ağustos’ta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki Genel Müdürlük görevinden ayrıldığını açıklayan Atilla Benli’nin TSB Başkanlığı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği sona ermişti. Söz konusu Kanun uyarınca TSB Başkanı’nın üye şirketlerin temsil yetkisi olan katılımcıları arasından seçilmesi gerekiyor. Bu amaçla dün yapıla olağanüstü genel kurul ile TSB’nin yeni başkanı belirlendi.

Başkanlık için 3 adayın yarıştığı olağanüstü genel kurulda Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bir sonraki olağan genel kurula kadar birliğin başkanı seçildi. Gülen, seçimde kullanılan 63 geçerli oydan 55’ini alarak başkan oldu. Diğer iki başkan adaylarından AcnTURK Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi 6 oy alırken, Arex Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu’na ise 2 oy çıktı.

Yeni Başkan Uğur Gülen, birlik olarak tüm sektörü ilgilendiren sorunlara odaklanacaklarını belirterek yeni dönemde çevik yapılanmaya odaklanacaklarını söyledi. Sektörün pek çok konuda sıkıntı çektiğinin altını çizen Gülen, özellikle reasürans piyasalarında yaşanan kapasite ve fiyat artışlarına dikkat çekti. Sigorta şirketlerinin global reasürans şirketleri tarafından köşeye sıkıştırıldığına işaret eden Gülen, beklenen Marmara Depremi’ne sektörün reasürans korumasız yakalanabileceğine dikkat çekti. Bu riskin hiç olmadığı kadar büyük bir şekilde masada olduğunu kaydeden Gülen, reasürans fiyat artışlarının beklenenin çok üzerinde gerçekleşeceğinin altını çizdi.