Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Kurban Bayramı tatili öncesinde araç kullananlara uyarıda bulundu. Önceliğin kazaları önlemek olduğunun belirtildiği açıklamada, hem kazaların hem de olası kazalardaki yaralanmaların önüne geçmek için trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, meydana gelen kazaların yüzde 90’ının açık havada ve düz yolda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, bayram tatili öncesi uzun yola gidecek sürücülerin, yolculukları esnasında güvenli sürüş kurallarına uymalarının önemi hatırlatıldı.

İHA'da yer alan habere göre; trafik kazalarını azaltma ve seyahat güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren TSB, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve arka koltukta emniyet kemeri kullanım alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen 'Bu kemer sana çok yakışır' isimli kampanyaya da destek veriyor.



Sigorta sektörü ilk yarı yılda kasko ve trafik branşlarında toplam 6,3 milyar TL tazminat ödedi

Yapılan bilgilendirmede; trafik kazalarında artış yaşanan bayram dönemlerinde araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmalar belirtilirken, hem araçların güvence altına alınması hem de bütçelerinin korunması açısından önem taşıyor. Güvenceli yaşamın sürekliliği için, risklere karşı vatandaşları koruyan sigorta sektörü, yılın ilk yarısında kasko ve trafik branşlarında yaklaşık 6,3 milyar TL tazminat ödediğini açıkladı.

Sektör, trafik ve kasko poliçeleriyle araç sahiplerinin ve onların kaza sonucu zarar verebilecekleri üçüncü şahısların maddi, manevi sorumluluk risklerini teminat altına almanın yanı sıra, ikame araç ya da yol yardımı gibi ek hizmetler de sunuyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından hizmete sunulan, mobil kaza tutanağı uygulaması da, Android veya IOS işletim sistemine sahip cep telefonları üzerinden hızlı bir şekilde kaza tespit tutanağını düzenleme imkanı sağlarken, uygulama üzerinden poliçe bilgilerine de kolaylıkla ulaşan sürücüler, otomatik olarak sigorta şirketlerine iletilen mobil tutanaklarla kazanın kusur durumu belirlendiği anda SMS ile bilgilendirildiği kaydedildi.



ALTI AYDA 613 BİN KAZA OLDU, BİN 629 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



TSB, kemer kullanımının hem ön koltukta hem de arka koltukta bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sigorta Bilgi Merkezi ortak verileri 2018 yılının ilk yarısında 613 bine yakın trafik kazası meydana geldiği belirtilirken, verilerine göre ise bu kazalarda, olay anında, bin 629 kişi yaşamını yitirdi ve 146 binden fazla kişi de yaralandı. Arka koltukta emniyet kemeri takmayan kişinin kaza anındaki savruluş kuvveti 5 tona kadar çıkabiliyor ve çarpmanın etkisiyle ön koltukta oturanın hayatını da riske atıyor. Arka koltukta emniyet kemeri takmak, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 3’te 2’sini, ön koltuktaki ölümlerin yüzde 6’sını önlüyor. Kaza anında arka koltuktaki yolcular en çok fırlatılma nedeniyle yaralanırken; emniyet kemeri takmak yaralanmanın şiddetini yüzde 50 oranında azaltıyor.



BAYRAM TATİLİNDE GÜVENLE SEYAHAT İÇİN KURALLARA DİKKAT

Uzun yolculukları güvenle tamamlamak için düzenli aralıklarla mola vermek, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaçınmak, yola uykusuz ve yorgun çıkmamak, direksiyon başında cep telefonu kullanmamak önem taşıyor. Çocukları ile seyahat edecek olanların çocuk oto koltuğu kullanması gerekiyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ