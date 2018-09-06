Okulların açılmasına günler kaldı. Pazarlarda, marketlerde, seyyar satıcılarda çanta ve kırtasiye malzemeleri gibi okul gereçlerini görür olduk. Aileler de, okullarına yeni başlayan ya da devam eden çocuklarına alışveriş yapmaya başladı. Uzmanlar, ailelere, alışveriş yaparken, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ürünleri tercih etmeleri konusunda hem uyardı hem de öneride bulundu.

BOYAR, SOLVENT RİSKİ...

Okul malzemeleri alırken merdivenaltı ürünü olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu ürünlerde kansorejen madde içeren fitalat, azo boyar, formaldehit ve solvent gibi kimyasalar kullanıldığını belirtti ve “Merdiven altı, denetimsiz ürün satın almayın” uyarısı yaptı. Fitalatın boya kalemi, defter, yapıştırıcı, silgi, makas, kalemtıraş, cetvel, beslenme çantası, okul çantası, kalem kutusu gibi plastik içeren pekçok üründe yumuşatıcı ve esneklik artırıcı olarak kullanıldığını belirten Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Taşkapan, deri, solunum ve ağız yoluyla vücuda alınan fitalatların (belli oranların üzerinde) kanserojen olduğuna, özellikle alerjik yapılı çocuklarda astım ve temas egzamalarına yol açabileceğine dikkat çekti. Zehir saçan bir madde olan azo boyarlar, kullanılan boyanın ürüne tam oturmasını sağlandığına işaret eden Taşkapan, azo boyarların pastel, sulu boya, oyunhamuru ve silgi; çanta, beslenme çantası, kalem kutusu ve matara gibi ürünlerde bulunabildiğini söyledi.

"KOKULU ÜRÜN ALMAYIN"

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin de yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmının markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olması nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğunu belirterek, “Ancak çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir” dedi. Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin, sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: “Okul alışverişlerinde velilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken marka TSE markasıdır. Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. Bu iki temel işaretin dışında velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde, ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir.”

GÜVENSİZ ÜRÜNDE İFŞA DÖNEMİ

Türkiye’de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına başlandı. Sistem kapsamında oluşturulan internet sitesi “www.guvensizurun.gov.tr”ye ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı. Tüketicilerin kullanımına açılan GÜBİS, “www.guvensizurun.gov.tr” ve “www.gubis.gov.tr” internet adreslerinden hizmet vermeye başladı. Siteye, güvensiz bulunan bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri konuldu ve bunlara ilişkin bilgilere yer verildi. Fotoğrafı ve güvensizlik nedeni de yer alıyor.

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