Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TSE'den velilere uyarı - İş-Yaşam Haberleri

        TSE'den velilere uyarı

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala velilerin okul alışverişi yaparken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, ambalajlı ve standartlara uygun ürünlerin tercih edilmesi uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSE'den velilere uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, ü​​​​​​​reticisi bilinmeyen ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini dile getirerek, satın alınacak ürünlerin üzerinde etiket olması ve üretici firmanın adıyla iletişim bilgilerinin bulunması gerektiğini söyledi.

        Şahin, üretici firmaların bilinen ve güvenilir olmalarına özen gösterilmesi, özellikle de üreticisi bilinmeyen hiçbir ürünün satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

        Okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer noktanın ürünlerdeki "CE" işareti olduğunu belirten Şahin, "Bu işaret, ürünün Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak üretim yapıldığını gösteren ve AB ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayabilmek adına ürünlerde bulunması zorunlu olan işarettir. Bu işaret, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösterir. CE işaretiyle ürünlerin öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu da belgeleyen TSE markasına dikkat edilmelidir" dedi.

        REKLAM

        "BELGELER ALICI İÇİN KRİTER OLMALI"

        Şahin, bir ürünün sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabileceğine işaret ederek, testler sonucunda ürünün standartlara uygunluğunun üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillendiğini dile getirdi.

        Ürünün geçtiği testler ve sahip bulunduğu belgelerin alıcı için kriter olması gerektiğini belirten Şahin, "Ambalajlı ve standartlara uygun ürünler tercih edilmeli. Ürünler bazında dikkat edilmesi gereken analizler incelendiğinde kurşun kalem ve boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik, krom gibi toksik ağır metallerin analizlerinin yapılmış olması gerekliliği öne çıkmaktadır. Aksi takdirde ağır metallerin çocuklarda uzun vadede birikimi nörolojik hastalıklara yol açabilmektedir" değerlendirmesini yaptı.

        Şahin, okul çantası gibi tekstil ürünü olarak değerlendirilen ürünlerde kanserojen olan azo boyar madde analizlerinin mutlaka yapılmış olması gerektiğini vurguladı.

        Ayrıca çantanın plastik kısımlarında fitalat, metal kısımlarında ise nikel analizinin yapılmasının önemine işaret eden Şahin, "Silgi gibi yumuşatılmış PVC (polivinilklorür) kullanılan ürünlerde fitalat analizi yapılmalı. Suluk gibi plastiklerde ise 'BPA Free' ibaresi olan ürünler tercih edilmeli." dedi.

        "TÜKETİCİ HASSASİYETİ ÖNEMLİ"

        Şahin, TSE markasının yalnızca tüketiciler için değil üreticiler için de önemli olduğunu dile getirerek, "TSE markası, üreticilerimizin rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkanı vermektedir. Eğitim ve öğretim malzemeleriyle ilgili standartlar gönüllülük esasına dayalı olduğundan özellikle kalite belgeli firmaların ürünleri tercih edilmelidir. Tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterecekleri hassasiyet, üretici firmaların bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacak bir unsur olacaktır" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi