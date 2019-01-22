TSK'da 21 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde olan 51 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen aralarında halen görevde olan 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 19 astsubay ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 51 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı evli bir çiftin de olduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla 18 ilde operasyon başlatılmıştı. Polis ekipleri, 14'ü muvazzaf 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.