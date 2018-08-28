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TSK'dan 100 pilota özel mektup

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğun temizlik yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki pilot açığının kapatılması için alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından faal olarak görev alan pilotlara mektup yazıldı

28.08.2018 - 08:46 | Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki pilot açığının kapatılması için TSK’dan emekli olup sivil havacılık sektöründe çalışan yaklaşık 100 pilota Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan mektupla çağrı yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğun temizlik yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki pilot açığının kapatılması için alınan tedbirlere bir yenisi eklendi.

TSK’da önce, çeşitli FETÖ kumpasları ile kurumdan ayrılmak zorunda bırakılan pilotların dönüşü için imkan sağlanmış, ardından da kanun hükmünde kararname ise TSK’da 18 yılını doldurmadan emekli olan pilotlar için dönüş yolu açılmıştı. Sivil havacılık sektöründe kazandıkları ücret ile savaş pilotu olarak kazandıkları ücret arasındaki makasın daraltılması için de formüller üretilmişti. Ancak pilot açığı tam anlamıyla kapatılamadı.

'İHTİYAT PİLOT' PROJESİ

Gazete Vatan'ın haberine göre, son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ‘ihtiyat pilot’ projesi hayata geçirildi. Bu sistemde gönüllülük esas ve sivil havacılık sektöründe görev alan pilotlar ‘tazeleme eğitimi’ aldıktan sonra yılda iki ya da üç kez harbe hazırlık seviyelerini korumaları için 10 günlük kamplara katılmaları sağlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bu projenin hayata geçirilmesi için faal olarak görev alan pilotlara mektup yazıldı. 44-50 yaş arasındaki yaklaşık yüz pilota bu mektuplar gönderilirken sistemin gönüllülük esasıyla çalıştığına dikkat çektiler.

EĞİTİM 34 GÜN SÜRECEK

Pilotlara gönderilen davetiyede tazelenme eğitiminin 34 gün süreceği ardından ise yılda iki ya da üç kez 10’ar günlük kamplarda harbe hazırlık seviyelerinin muhafaza edileceği belirtiliyor. Pilotlara belli bir ücret ödemesi de yapılacak. Güvenlik uzmanları bu sistem ile pilotların şu anda faal olarak kullanılmayacağını ancak harp durumunda sisteme hemen dahil edilmek üzere hazır bekletileceklerini söyledi. Benzer sistemlerin dünyanın farklı ülkelerinde de uygulandığına dikkat çektiler.

İŞTE O MEKTUP

“Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (...) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10’ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.”

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