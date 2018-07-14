Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Münbiç'te 14'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

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