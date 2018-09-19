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TSK'nın "çelik kanatları" teknoloji buluşmasında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan uçak ve helikopterler, Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ziyaretçilerle buluşacak

19.09.2018 - 12:46 | Güncelleme: AA

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), TSK'nın "çelik kanatları"nı ağırlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te, TSK'nın gücüne güç katan hava platformları geniş katılım gösterecek.

Festivale katılacaklar arasında "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M uçağı ve CH-47 Chinook helikopteri yer alıyor.

A400M, 140 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. Uçak, azami 37 ton yükle görev yapabiliyor. A400M, uçak, kargo, askeri sevkiyat, tıbbi tahliye, elektronik gözetleme ve havada yakıt ikmali gibi birçok zorlu görevde kullanılıyor. Uçak, tank ve helikopter gibi harp araç gereçlerini rahatlıkla istenilen noktalara taşıyabiliyor.

Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen Chinook helikopterinde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopter, kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor. CH-47'ler, orta genel maksat helikopterleriyle nakledilemeyen her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabiliyor, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabiliyor ve yüksek taşıma kapasitesiyle doğal afet durumlarında pek çok insanı kurtarabilecek özellikleri barındırıyor.

C-130, C-160, CN-235 CASA festivalde yer alacak diğer nakliye uçakları olacak.

"ATAK"LARIN GÖSTERİSİ

Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücünü oluşturan F-16, İstanbul Yeni Havalimanı'nda görülebilecek uçaklar arasında yer alıyor. F-4 Phantom da festivale renk katacak bir diğer avcı uçağı olacak.

Katıldığı etkinliklerde ilgi odağı olan T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri TEKNOFEST'te sergilenecek, ayrıca 2 Atak gösteri yapacak.

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor. 5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Başlangıç uçuş eğitiminde kullanılan KT-1T uçağı, jet motorlu eğitim uçağı T38, Sikorsky S-70 ve SH-70 SeaHawk helikopterleri TEKNOFEST'te sergilenecek.

TÜRKİYE'NİN ÖZGÜN HAVA ARAÇLARI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından özgün olarak geliştirilen hava araçları da festivalde yer alacak.

Seri üretim aşamasına gelen insansız hava aracı ANKA, yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, geliştirme çalışmaları devam eden ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Özgün Helikopter T625, tasarımı süren Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Hürjet festivalde görülebilecek.

HAVA KUVVETLERİNİN "GÖZ BEBEĞİ"

Hava Kuvvetleri Komutanlığının "göz bebeği" konumunda olan Türk Yıldızları, F-16 uçaklarıyla gösteri yapan sayılı gösteri timleri arasında yer alan Solotürk şovlarıyla TEKNOFEST'te heyecanı en üst seviyelere çıkaracak.

Hava gösterileri zaman zaman İstanbul'da geniş bir semaya yayılacak.

İngiliz Hava Kuvvetlerinin A330 tanker uçağı da ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

SİHA'DAN GÖSTERİ UÇUŞU

Baykar tarafından üretilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde 66 bin saat uçuş süresine ulaşan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 de festivale renk katacak.

Güvenlik güçlerine sınır içinde ve dışında önem katkılar sağlayan Bayraktar TB2, bu kez gösteri uçuşu yapacak. Festival kapsamında ayrıca çeşitli akrobasi ve sıcak hava balonu gösterileriyle gökyüzü şenlenecek.

 

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