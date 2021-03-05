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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emeklilik yaşı ve özlük haklarındaki değişiklikleri kapsayan TKS personel kanunu değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 TSK personel kanunu değişikliği nedir? İşte TSK personel kanunu değişiklikleri...

TKS PERSONEL KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ 2021

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.