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TSK personel kanunu değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! TSK personel kanunu değişikliği 2021

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapanların merakla takip ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. İşte TSK personel kanunu değişikliği 2021

TSK personel kanunu değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! TSK personel kanunu değişikliği 2021
AA

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emeklilik yaşı ve özlük haklarındaki değişiklikleri kapsayan TKS personel kanunu değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 TSK personel kanunu değişikliği nedir? İşte TSK personel kanunu değişiklikleri...

TKS PERSONEL KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ 2021

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Kanuna göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
  • 40 yaşını dolduran, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.
  • Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak.
  • Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim alanlarda olduğu gibi ödeme yapılacak.
  • Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.
  • Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.
  • Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.
  • Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK'de yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.
  • Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak.
  • Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek.
  • Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

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