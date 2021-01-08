TSKB'den eurobond ihracı

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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını yatırımcılardan gelen 6 kat taleple gerçekleştirdi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı çalışmalarını sürdüren banka, 2021'e Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank'ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı. TSKB'nin sürdürülebilir tahvil ihracına yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat iyileşmesiyle yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan işleme yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları yoğun ilgi gösterdi. İhraçtan elde edilecek fonlar, TSKB'nin sürdürülebilir çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Türk finans sektöründe 2021'in ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Börü, "Her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Dört yıl önce ülkemizin ve bölge coğrafyamızın ilk yeşil ve sürdürülebilir tahvilini, hemen ardından dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir tahvilini ihraç etmenin gururunu yaşadık. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde iklim risklerinin ve sürdürülebilir yatırımların daha da önem kazandığına yakından şahit oluyoruz. Böyle bir dönemde 2021'e uluslararası 7 bankanın koordinatörlüğüyle yeni bir sürdürülebilir tahvil ihracıyla başlamaktan dolayı ülkemiz adına son derece mutluyuz. Küresel piyasada ihraç tutarının 6 katı talep gören ve özellikle yeşil ve sürdürülebilir fonların yoğun ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara ilave kaynak yaratacağız." dedi.

Börü, TSKB'nin kredi portföyünün yüzde 74'ünün iklim, çevre, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan oluştuğu bilgisini verdi.