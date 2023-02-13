İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Depremzedelere yönelik yardımlar TSK’ya ait kargo uçağıyla Hatay Havalimanına ulaştı. İnsani yardımlar giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri içeriyor. İnsani yardımların kısa sürede görevliler tarafından depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.