TSYD'den Erol Bilecik'e kınama!

İHA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik için kınama mesajı yayınladı.

İşte TSYD'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ü hedef göstermiştir.

Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU"