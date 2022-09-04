TSYD temsilcisine tehdit ve hakarete tutuklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa TSYD temsilcisine tehdit ve hakarete tutuklama!
ABONE OL

TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Mersin Temsilcisi ve Güney Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu’na, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

TSYD temsilcisine tehdit ve hakarete tutuklama!
TSYD temsilcisine tehdit ve hakarete tutuklama!
0:00 / 0:00
İHA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar, çıkarıldığı mahmekece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, dün akşam 3. Lig takımlarından Yeni Mersin İdman Yurdu ile Amasyaspor arasında oynanan maçta basın tribününe girmek isteyen bir taraftar olay çıkardı. Basın kartı, tanıtım kartı ve akreditesi olmadan basın tribününe girmeye çalışan ve yetkililer tarafından basın tribününe alınmayan S.G., içeri alınmayınca sosyal medya üzerinden hakaretler savurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından TSYD Mersin Temsilcisi ve ve Güney Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu'nu hedef alan şahıs, küfür ve tehdit içeren paylaşımlar yaptı. Adalıoğlu şahsını, ailesini, mesleğini ve TSYD'nin kurumsal yapısını hedef alan, spor müsabakası sürerken şiddet çağrısı yapan bu mesajlar üzerine şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Şikâyet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini belirleyerek bu sabah gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'HUKUKSAL MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'

TSYD Temsilcisi Ali Adalıoğlu, müsabakalar sırasında statlara giriş şartlarının TFF tarafından belirlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Basın tribününe girebilecek gazetecilerin de bazı şartları yerine getirmesi ve TFF tarafından verilen kartları taşıması gerekir. Adı geçen şahıs gazeteci değildir. TSYD'de ya da TFF'de adına düzenlenmiş bir kart bulunmamaktadır. Maç öncesi bize bir bildirimi de olmamıştır. Maç saatinde kapıya gelmiş ve basın tribününe girmek istemiştir. Görevli arkadaşlar da o şahsı basın tribününe almamıştır.

Her taraftar gibi maçı stadın herhangi bir tribününden izleyebilir. Ama basın tribününe girme şartlarına sahip olmadığı için tribüne alınmamış. Şahıs bunun üzerine sosyal medyadan şahsıma, aileme, mesleğime, TSYD’nin kurumsal yapısına saldırıda bulunmuş, tehditler savurmuştur. Maç devam ederken defalarca, peş peşe benzer içerikte tehdit mesajları atmıştır. Bu tehditler ve hakaretler üzerine suç duyurusunda bulundum. Hukuksal mücadelemi sürdüreceğim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Antalya'da orman yangını çıktı! VİDEO HABER
GÜNDEM Antalya'da orman yangını çıktı!
Erzurum'da korkutan orman yangını
GÜNDEM Erzurum'da korkutan orman yangını
Çifte cinayet zanlısı yakalandı!
GÜNDEM Çifte cinayet zanlısı yakalandı!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Son dakika: İstanbul'da orman yasağı kalkar kalkmaz mangal yaktılar
GÜNDEM Orman yasağı kalkar kalkmaz mangal yaktılar
Son dakika: Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında tutuklama!
GÜNDEM Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında tutuklama!
Son dakika: Ölümlü kazada araç uçurumda asılı kaldı! - Öne çıkan güncel haberler
GÜNDEM Ölümlü kazada araç uçurumda asılı kaldı!
Sivas Kongresi tarihi ve önemi | 103. yıl dönümü... Sivas Kongresi kararları ve fotoğrafı
GÜNDEM Sivas Kongresi tarihi ve önemi
Tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı
GÜNDEM Tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika: Tıp fakültesini kazanan Faris kavgada öldürüldü - Güncel haberler
GÜNDEM Tıp fakültesini kazanan Faris kavgada öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.