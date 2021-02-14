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TT Stadı'nda çatıdaki karlar temizlendi

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde TT Stadı'nın çatısında biriken karlar özel donanımlı ekipler tarafından temizlendi

TT Stadı'nda çatıdaki karlar temizlendi

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyumu dünden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı olumsuz etkiledi.

Maçın oynanması için zeminde kar temizleme çalışmaları yapılırken, maç anında sahaya düşüp herhangi bir kazaya sebep vermemesi için çatıdaki karlar da özel donanımlı ekipler tarafından temizlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu maçın saatini daha önce kar yağışı beklendiğinden dolayı 19.00’dan 16.00’ya almıştı.

Öte yandan iki takım futbolcuları maç öncesinde ısınmada kar yağışından olumsuz etkilendi ve sahanın farklı yerlerinde çalışmalar yaptı.

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