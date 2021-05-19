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TTB ile ÇAYSİAD'dan kuru çaya zam talebi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD),kuru çaya, yaş çay alımı fiyatına yapılan oranda zam talep etti.

TTB ile ÇAYSİAD'dan kuru çaya zam talebi
AA

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD),kuru çaya, yaş çay alımı fiyatına yapılan oranda zam talep etti.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yazılı açıklamasında, tamamı Doğu Karadeniz yöresinden olmak üzere Türkiye'de yaklaşık 850 bin dekarlık alanda yaş çay tarımı yapıldığını belirtti.

Bu alanlarda geçen yılki kampanya döneminde toplam 1 milyon 445 bin ton yaş çay yaprağı üretildiğini ifade eden Ergan, bunun 752 bin tonluk kısmını ÇAYKUR, kalan 693 bin tonu ise özel sektörün işleyerek kuru çaya dönüştürdüğünü aktardı.

Bahçedeki üretimin yarıya yakın kısmını özel sektörün işleyerek üreticinin ürününü değerlendirdiğini belirten Ergan şunları kaydetti:

"Bunun için özel sektörü mağdur etmeyecek, ayakta tutacak alım ve fiyat politikaları asla ihmal edilmemelidir. Bunun için de devlet desteği ile piyasayı yönlendiren ÇAYKUR'un sezon başında, hemen kuru çay satış fiyatlarını asgari yaş yaprağa yapılan oranda artırması gerekiyor. Aksi takdirde özel sektör ayakta duramayacak, bu durum da ister istemez üreticiye olumsuz yansıyacaktır."

ÇAYSİAD Başkanı Erdal Saral ise sadece yaş yaprak fiyatının değil, sanayici için başta işçilik olmak üzere diğer girdi maliyetlerinin de arttığını dile getirdi.

Hem üretici hem de sanayici için istikrarlı bir piyasa için kuru çay fiyatlarının da maliyetler göz önünde bulundurularak hemen düzenlenmesini isteyen Saral, "Aksi takdirde yaprağın yarısına yakınını alan özel sektörün üretim gücü darbe alır." ifadesini kullandı.

Saral, piyasayı yönlendiren ÇAYKUR'un gerekli ve zorunlu olan zammı kuru çayda yapması halinde piyasadaki olumsuzlukların büyük ölçüde ortadan kalkıp istikrar oluşacağını kaydetti.

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