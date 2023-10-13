Haberler Gündem TTK İŞÇİ ALIMI CANLI YAYIN İZLE | 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları asıl ve yedek kazanan isim listesi sorgulama ekranı

TTK 2 bin işçi alımı kuraları bugün çekiliyor! İşte 2023 TTK işçi alımı canlı yayın bilgisi TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın ekranı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda görev almak isteynler tarafından takip ediliyor. TTK 1.500'ü Zonguldak'ta olmak üzere 2 bin işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Karabük ve Bartın illerinde ise 500 işçi alımı gerçekleşecek. Başvuruları 25-30 Eylül günleri arasında alınan Zonguldak TTK işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü yapılacak. İşte 2023 Zonguldak TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın ekranı... Habertürk Giriş: 13.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:42 facebook

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TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile kura sonuçları asıl ve yedek kazanan isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye Taşkömürü 1.500'ü Zonguldak'tan, 400'ü Bartın'dan ve 100'ü Karabük'ten olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü saat 14:00'te Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bartın ve Karabük kura çekimleri ise 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 2023 TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile asıl ve yedek kazanan isim listesine ilişkin detaylar...