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TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile kura sonuçları asıl ve yedek kazanan isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye Taşkömürü 1.500'ü Zonguldak'tan, 400'ü Bartın'dan ve 100'ü Karabük'ten olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü saat 14:00'te Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda başladı. Bartın ve Karabük kura çekimleri ise 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 2023 TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile asıl ve yedek kazanan isim listesine ilişkin detaylar...