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Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.