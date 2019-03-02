TTK kura çekimi sonuçları açıklandı! Zonguldak'ta gerçekleştirilen Türkiye Taş Kömürü (TTK) işçi alımı kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta katıldı. Bakan Zümrüt, "Geçtiğimiz hafta açıkladığımız yeni istihdam teşviğimizle işverenlerimizin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız" dedi. Başvuruda bulunan bin 610 kişi arasından kurada adı çıkanlar mutluluk yaşadı

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURA SONUÇLARI (TTK 2019)

TTK kura sonuçlarına aşağıda bulunan linke tıklayarak sorgulayabileceksiniz.

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI



BAKAN ZÜMRÜT'TEN TTK AÇIKLAMASI

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Zonguldak kardeşliğimizin, sosyal dayanışmanın sevgiyle, muhabbetle yaşandığı bir şehir. Zonguldak işçi kardeşlerimizin alın teri, emeği, göz nuruyla gelişen, büyüyen bir şehir. Kıymetli ailelerimizi fedakarlıklarından dolayı kutluyorum, işçi kardeşlerimi, tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'sosyal devlet' anlayışını inşa etmeye devam ediyoruz. İl il, ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. 'İnsan için ancak çalıştığı vardır.' buyuruyor Rabbimiz. İnsan elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur. Çalışan her insan emeğinin karşılığını alıyor alacaktır. Hamdolsun, Hükümet ve Bakanlık olarak çalışan her işçimizin hakkını, hukukunu gözeterek hareket ediyoruz. Bu anlayışla, asgari ücreti, 2019 yılı için yüzde 26 artırarak net 2 bin 020 lira olarak belirledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ilk asgari ücret görüşmelerinde, bu sürecin işçi ve işveren taraflarımızın ortak mutabakatı ile sağladık. Ayrıca malumunuz; 2014’te yaptığımız düzenleme ile yer altında çalışan işçilerimize yönelik ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olamıyor. Böylece yer altı maden işçilerimizin net asgari ücretleri 4 bin liranın üzerine yükselmiş oldu. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şahsım, işçilerimiz ve işverenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Aralık ayında yayımladığı bir kararla yeni işçi alınmasıyla ilgili Türkiye Taş Kömürü Kurumu Yönetim Kuruluna yetki vermişti. TTK Genel Müdürlüğü işçi alımıyla ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı; Bakanlığımıza bağlı İŞKUR vasıtası ile başvurular alındı. Bugün de inşallah noter huzurunda kura ile toplam bin işçimizin atamasını Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde olmak üzere eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün böyle bir sevinci vatandaşlarımızla beraber yaşamanın mutluluğu içerisinde; ataması gerçekleşecek olan işçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı, bereketli olsun diliyorum. Türkiye’nin kalkınma hamleleri, ekonomide yazdığı başarı öyküleri işçi kardeşlerimizin alın teriyle yazılıyor. 17 yıldır ekonomide, ticarette, üretimde ve yatırımda sizlerin emeği var" dedi.