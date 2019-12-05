Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknoloji

TTNET'te erişim sorunu yaşanıyor... TTNET arıza bildirim müşteri hizmetleri numarası kaç?

TTNET ile internet bağlantısı sağlayan bazı vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden internet bağlantılarının kesildiğini ve erişim sağlayamadıklarını bildiren mesajlar paylaşıyor. Peki TTNET'te neden sorun yaşanıyor? İşte TTNET müşteri hizmetleri numarası

TTNET

TTNET'te arıza mı var? TTNET internete neden bağlanmıyor? soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda, akşam saatlerinden itibaren TTNET ile internete erişemediklerini belirtiyor. TTNET henüz arıza bildirimi ya da erişimin neden yapılamadığıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Detaylar geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

Türk Telekom bireysel müşteri hizmetlerinin numarası 444 1 444, Kurumsal müşteri hizmetleri numarası ise 444 5 444 numarasıdır.

TELEFON ARIZA NUMARASI KAÇ?

Ttnet telefon arıza bildirimi yaptırmak ve teknik destek almak için 444 1 444 ya da 444 5 444 numarasından müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayarak arıza tamir talebinde bulunabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Türk Telekom yani Ttnet müşteri hizmetlerine ulaşım sağladığınızda ek bir ücret ödemezsiniz. Sade mevcut tarifeniz üzerinden mevcut dakika ücreti ile ücretlendirilirsiniz.

TÜRK TELEKOM GENEL MERKEZİ NERDE?

Türk Telekom markasının genel merkezi Altındağ’dadır.

TTNET İNTERNET NE KADAR KALDI?

TTNET kalan internetinizi kısa mesaj ile öğrenebilirsiniz. Telefonunuzun kısa mesaj bölümünden INTERNET yazarak 6000’ ya da 5555’e ücretsiz kısa mesaj göndererek kalan internet haklarınızı öğrenebilirsiniz. İnternet haklarınızın %80’lik kısmını kullandığınızda ve %100’lük kısmını kullanarak internet kotanızı doldurduğunuzda size otomatik bilgilendirme mesajı gelecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Siber saldırılar 2019 yılında buradan vuracak! Haberler
TEKNOLOJİ2020’de nereden saldıracaklar?
Instagram 13 yaş sınırı düzenlemesine nihayet geçti! Haberler
TEKNOLOJİBaskılar sonuç verdi! Instagram'a sınır
AÇIKLANDI! Bu telefonları sakın almayın! - Haberler
TEKNOLOJİBu telefonları sakın almayın!
Apple yılın uygulamaları ve oyunlarını açıkladı İşte 2019'un 'en'leri! Haberler
TEKNOLOJİİşte 2019’daki Apple’ın ‘En’leri
Dünyanın Fintech 100 Listesine Türkiye'den girdi - Haberler
TEKNOLOJİYerli şirket Fintech 100'de
Katolik Abonelik! Kutulu platformlara giriş var ama çıkış yok mu?
TEKNOLOJİKatolik Abonelik!
Teknoloji devleri ne kadar vergi ödüyor? Haberler
TEKNOLOJİ155 milyar doları kaçırdılar!
Son dakika flaş ayrılık: Google’ın kurucuları görevden ayrıldı!
TEKNOLOJİGoogle’ın kurucuları görevi bıraktı!
Black Friday'de Türkiye'nin ne kadar harcadığı açıklandı
TEKNOLOJİEfsane’nin Türkiye rekoru geldi
Trafikte telefon kullanan sürücüyü yapay zeka yakalayacak - Haberler
TEKNOLOJİBunu yapan sürücü yapay zekâya takılacak
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X