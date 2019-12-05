TTNET'te arıza mı var? TTNET internete neden bağlanmıyor? soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda, akşam saatlerinden itibaren TTNET ile internete erişemediklerini belirtiyor. TTNET henüz arıza bildirimi ya da erişimin neden yapılamadığıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Detaylar geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

Türk Telekom bireysel müşteri hizmetlerinin numarası 444 1 444, Kurumsal müşteri hizmetleri numarası ise 444 5 444 numarasıdır.

TELEFON ARIZA NUMARASI KAÇ?

Ttnet telefon arıza bildirimi yaptırmak ve teknik destek almak için 444 1 444 ya da 444 5 444 numarasından müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayarak arıza tamir talebinde bulunabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Türk Telekom yani Ttnet müşteri hizmetlerine ulaşım sağladığınızda ek bir ücret ödemezsiniz. Sade mevcut tarifeniz üzerinden mevcut dakika ücreti ile ücretlendirilirsiniz.

TÜRK TELEKOM GENEL MERKEZİ NERDE?

Türk Telekom markasının genel merkezi Altındağ’dadır.

TTNET İNTERNET NE KADAR KALDI?

TTNET kalan internetinizi kısa mesaj ile öğrenebilirsiniz. Telefonunuzun kısa mesaj bölümünden INTERNET yazarak 6000’ ya da 5555’e ücretsiz kısa mesaj göndererek kalan internet haklarınızı öğrenebilirsiniz. İnternet haklarınızın %80’lik kısmını kullandığınızda ve %100’lük kısmını kullanarak internet kotanızı doldurduğunuzda size otomatik bilgilendirme mesajı gelecektir.