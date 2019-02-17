TTTSD’de başkan yeniden Vehbi Canpolat oldu
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) başkanlık görevini geçen dönem de üstlenen Vehbi Canpolat, yeniden başkan seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, TTTSD’de tek liste ile gerçekleşen olağan genel kurulunda geçen dönem 4 sene başkanlık görevini yürüten Vehbi Canpolat yeniden başkan oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, oluşturdukları yönetim ile göreve hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Başkanlık görevine tekrar seçilmekten ötürü büyük mutluluk yaşıyorum. Herkese tek tek teşekkür ederim. Sektör olarak daha da güzel yerlere gelmek için hep beraber çalışacağız. Ülkemize ve ülkemiz ihracatına katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye bir tekstil ülkesi. Bugün olduğu gibi gelecekte de böyle olacak.
Tekstil terbiye sektörü bunda en büyük paya sahip sektörlerden. Günün moda kumaşlarını üreterek sektörün dünyada söz sahibi olmasına katkıda bulunuyoruz ve ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sağlıyoruz. Hedefimiz gün geçtikçe daha katma değerli ürünler üreterek, kendi tasarımlarımız ve desenlerimizle dünya modasında söz sahibi olmak. Bu konuda ülkemize ve sektörümüze güvenimiz tam. Biz de dernek olarak daha çok gayret gösterip çevreye duyarlı üretim yapıp sektörümüzü hep ileri götürmeye yeni yönetimimizle koşturmaya devam edeceğiz.”
"DÜNYANIN KUMAŞINI ÜRETİYOR DÜNYAYA SATIYORUZ"
Canpolat, 2018 yılında 28 milyar dolar tekstil ham madde ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştiğini anımsatarak, "60 milyar doların üzerindeki bir iş hacmine sahibiz. Bu iş hacmini oluşturan 600 adet boya baskı tesisi fabrikamız bulunuyor. Dünyanın kumaşını üretiyor dünyaya satıyoruz. 2019 yılında Türkiye tekstil sektör ihracatının yüzde 10 oranı üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında üretim tesislerimizi yenilemeyi ve mevcut kapasitelerimizi artırmayı hedefliyoruz. 2019’un ikinci yarısında yenileme ve kapasite artışına gidileceğini, yıl bütününde ise yüzde 10 civarında doluluk oranında artış olacağını düşünüyorum. Sektör olarak üretmeye, istihdama, ihracata ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
TTTSD'de Vehbi Canpolat’ın başkanlığındaki yönetimde Kemal Oğuz, Fatma Şener, Dr. Ahmet Temiroğlu, Turgay Karadeniz, Faruk Özpınar ve Ali Osman Kilitçioğlu yer alıyor. Denetleme kurulu asıl üyeliğine ise Tamer Hasbay, Baran Arın ve Mustafa Sartık seçildi.
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