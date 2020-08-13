TÜ'de okumak için yaklaşık 13 bin yabancı öğrenci başvuru yaptı

AA

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkanlar başta olmak üzere 64 farklı ülkeden 4 bin 400 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitede yabancı öğrenci başvuruları sona erdi

Üniversite, eğitim hayatlarını Edirne'de sürdürmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 10 bin yabancı öğrenci hedefine her geçen yıl daha da yaklaştıklarını belirtti.

Tabakoğlu, TÜ'nün uluslararası öğrencilere büyük avantajlar sağladığını ifade etti.

Yabancı öğrenci sayısını kısa sürede bin 500'lü rakamlardan 4 bin 400'e yükselttiklerini ve TÜ'nün başta Balkanlar olmak üzere uluslararası camiada tanınırlığının arttığını kaydeden Rektör Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanındayız. Trakya Üniversitesi ülkemizde ve Balkanlar'da akla gelen ilk üniversite olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.