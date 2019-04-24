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Aleyna Tilki'nin hayranını kırmayıp poz veren Bayrak o fotoğrafı “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla sayfasında paylaştı.